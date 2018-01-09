Он будет жить в своих учениках: в Госдуме соболезнуют о смерти оперного певца Ведерникова
Москва, 9 января. Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов назвал тяжелой утратой гибель оперного певца Александра Ведерникова и выразил соболезнования его родным и близким.
Шолохов отметил, что гибель Ведерникова стала тяжелой утратой.
«Человек, который будет жить в своих учениках. Приношу глубочайшие соболезнования семье, родным, близким, всем, для кого эта утрата будет чувствительной», — заявил Шолохов в интервью RT.
Во вторник стало известно, что в Москве в возрасте 90 лет скончался народный артист СССР, бывший солист Большого театра Ведерников.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: