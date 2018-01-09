Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестовали

Киев, 9 января. Вышгородский районный суд Киевской области принял решение арестовать на 60 суток без права внесения залога подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Как сообщает телеканал «112 Украина», Россошанский пробудет в СИЗО до 8 марта 2018 года. На обжалование решения суда у него есть пять суток.

Неделю назад, 2 января, в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело Ноздровской. В этот же день у здания Нацполиции Киевской области собрался стихийный митинг с требованием найти убийц, сообщал «Телеканал 360».

Позднее в Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран. Тогда представитель ведомства заявил, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность погибшей.