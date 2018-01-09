Ростуризм предупредил россиян в Швейцарии об опасности лавин

Берн, 9 января. В горных районах Швейцарии наблюдается повышенная опасность возникновения лавин, предупреждает Ростуризм, ссылаясь на данные местных властей.

Россиянам, находящимся в Швейцарии рекомендуется внимательно следить за прогнозами погоды и следовать рекомендациям местных властей на фоне лавинной опасности.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Швейцарии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», – гласит сообщение российского ведомства.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч человек не смогли покинуть швейцарский курорт Церматт в Альпах из сильного снегопада. Кроме того, было прервано железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш. На данный момент аварийным службам удалось восстановить электроснабжение.