Источники WSJ оценили потерю американского спутника Zuma в миллиарды долларов

Вашингтон, 9 января. Стоимость секретного спутника США под кодовым названием Zuma, который был потерян при запуске, составляла несколько миллиардов долларов, сообщили во вторник источники газеты The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Конгресс США уже уведомили, что аппарат не вышел на заданную орбиту после старта ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Предварительной причиной ЧП назвали то, что аппарат не отделился в нужное время от ракеты.

Как сообщил представитель космической отрасли, стоимость спутника оценивается в миллиарды долларов. Он был изготовлен компанией Northrop Grumman по заказу властей США, а его назначение держалось в секрете.

Как сообщало агентство «Ридус», ракета Falcon 9 со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал 8 января. Изначально запуск Zuma планировался на ноябрь 2017 года, но был перенесен из-за технических проблем.

Отметим, что для компании SpaceX это уже второй запуск секретной миссии правительства США.