Передав технологии террористам, Запад «выпустил джинна из бутылки» – Клинцевич
Москва, 9 января. Руководство стран Запада «выпустило джинна из бутылки», передав террористам технологии для совершения атак на российские объекты при помощи ударных дронов. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич назвал «очевидным блефом» заявления представителей американского оборонного ведомства о «легкой доступности технологий», использованных для попытки нападения на российскую базу в Сирии.
«Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке», — сказал сенатор.
По словам Клинцевича, использование БПЛА требует не только определенных технологий, но и навыков, которых не могло быть у сирийских террористов. Российский сенатор уверен, что пусками беспилотников руководили западные инструкторы. Он также обратил внимание, что передача технологий террористам – необратимый шаг.
«Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают», — заключил Клинцевич.