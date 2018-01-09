Передав технологии террористам, Запад «выпустил джинна из бутылки» – Клинцевич

Москва, 9 января. Руководство стран Запада «выпустило джинна из бутылки», передав террористам технологии для совершения атак на российские объекты при помощи ударных дронов. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич назвал «очевидным блефом» заявления представителей американского оборонного ведомства о «легкой доступности технологий», использованных для попытки нападения на российскую базу в Сирии.

«Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке», — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, использование БПЛА требует не только определенных технологий, но и навыков, которых не могло быть у сирийских террористов. Российский сенатор уверен, что пусками беспилотников руководили западные инструкторы. Он также обратил внимание, что передача технологий террористам – необратимый шаг.