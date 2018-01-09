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Передав технологии террористам, Запад «выпустил джинна из бутылки» – Клинцевич
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    Передав технологии террористам, Запад «выпустил джинна из бутылки» – Клинцевич

    22:42  9 Января 2018  /обновлено: 22:42  09 Января 2018
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    Передав технологии террористам, Запад «выпустил джинна из бутылки» – Клинцевич

    Москва, 9 января. Руководство стран Запада «выпустило джинна из бутылки», передав террористам технологии для совершения атак на российские объекты при помощи ударных дронов. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич назвал «очевидным блефом»  заявления представителей американского оборонного ведомства о «легкой доступности технологий», использованных для попытки нападения на российскую базу в Сирии.

    «Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке», — сказал сенатор.

    По словам Клинцевича, использование БПЛА требует не только определенных технологий, но и навыков, которых не могло быть у сирийских террористов. Российский сенатор уверен, что  пусками беспилотников руководили западные инструкторы. Он также обратил внимание, что передача технологий террористам – необратимый шаг.

    «Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают», — заключил Клинцевич.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #террористы #хмеймим #клинцевич #дроны
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