Украинцы возмутились, что создатели британской детской игры «стерли» Крым

Москва, 9 января. Детская игра британского бренда BrainBox стала причиной возмущения жителей Украины: создатели игры не отобразили на карте Крымский полуостров.

Игра «Сундучок знаний» состоит из обучающих карточек, на которых приводится информация о разных странах мира. На карточке, на которой изображена Украина, нарисована часть Черного моря, но отсутствует Крым.

Украинские пользователи Facebook выразили свое возмущение. «Ну, круто. Украинских детей учат, что Крыма не существует», — в частности написал автор фотографии игрушки Роман Пелех. Одна из его читательниц написала в комментариях, что собирается обратиться с данным вопросом к разработчикам. Другие призвали бойкотировать игрушку.

«Такие случаи надо уничтожать на корню, не колеблясь, пока они маленькие», — написала также в комментариях Olena Litvinova.

Подчеркнем, что украинские пользователи выражали свое возмущение не тем фактом, что Крым вовсе не изобразили на карте, а тем, что его не изобразили частью Украины.

Как сообщал ранее «Телеканал 360», 4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев найдет рычаги давления на те международные компании, которые работают в Крыму и признают полуостров частью России.