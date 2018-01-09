Сирия: МО РФ зафиксировало немногочисленные случаи нарушения перемирия в Идлибе и Дамаске

Москва, 9 января. За сутки в Сирии были зафиксированы немногочисленные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибе и Дамаске. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«В течение суток Центром продолжали фиксироваться отдельные немногочисленные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалистами Центра была проведена рабочая встреча в населенном пункте Эт-Телль с представителями народного органа по примирению населенного пункта Хараста. На ней обсуждались условия примирения враждующих сторон в зоне деэскалации «Восточная Гута» в районе поселений Хараста и Дума.

Также за последние сутки был проведен гуманитарный конвой ООН в населенный пункт Эт-Тайиба в провинции Даръа. Жители поселения получили около 180 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, 226 человек вернулись в свои дома, из них 170 – из провинции Дейр-эз-Зор, 44 – из провинции Алеппо и 12 – из провинции Хомс.