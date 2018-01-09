Сирия намерена укреплять партнерство с ООН в гуманитарной сфере

Дамаск, 9 января. Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудил пути укрепления партнерства между Дамаском и ООН с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком.

Как отметил руководитель МИД Сирии, Дамаск готов улучшить взаимодействие с ООН в сфере координации гуманитарной помощи в Сирии, чтобы удовлетворить потребности граждан в данный период.

Представитель ООН в ответ указал на важность «ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии».

Кроме того, Лоукок поблагодарил власти Сирии за полученную возможность посетить страну и лично увидеть последствия вооруженного конфликта. Он добавил, что ООН намерено установить «конструктивный диалог» с сирийскими властями.