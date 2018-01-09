Власти Эквадора намерены выселить Ассанжа из посольства в Лондоне

Москва, 9 января. Власти Эквадора намерены выселить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, Джулиан Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими публикациями в Twitter с резкой критикой в адрес союзников страны. В свою очередь в МИД Эквадора заявили, что власти ищут третью сторону в качестве посредника для выработки соглашения с Великобританией по вопросу о выселении основателя WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне.

Напомним, Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в Швецию, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. Ассанж опроверг эти обвинения, а также называл их политически мотивированными.