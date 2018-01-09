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Эксперт прокомментировал критическую уязвимость обновления Windows
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    Эксперт прокомментировал критическую уязвимость обновления Windows

    22:10  9 Января 2018  /обновлено: 22:11  09 Января 2018
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    Эксперт прокомментировал критическую уязвимость обновления Windows

    Москва, 9 января. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян предположил, с чем может быть связано прекращение работы компьютеров на процессорах AMD после обновления Windows.

    Ранее стало известно, что корпорация Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для операционной системы Windows, которое закрывает уязвимости Spectre и Meltdown. Жалобы поступали от владельцев компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

    По словам Казаряна, обновление частично решало ошибку в дизайне процессоров Intel. Однако, поскольку оптимального решения данной проблемы не существует, «создателям патчей приходится импровизировать». 

    Эксперт прокомментировал критическую уязвимость обновления Windows

    Одной из проблем, по словам эксперта, возникающей при закрытии ошибки, стало значительное снижение производительности. При этом эксперт обратил внимание на то, что компания Intel рассказала о происходящем и помогала в создании патчей. С другой стороны, компания AMD «отрицала, что ее процессоры подвержены данной ошибке, критической уязвимости». 

    «В связи с этим первая версия не очень корректно работает. Прогнозирую, что достаточно времени понадобится. На 100% закрыть эту уязвимость лишь программными методами невозможно, придется подождать», — заявил Казарян в интервью телеканалу RT.

    Автор: Олеся Волкова
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    #microsoft #windows #intel #amd
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