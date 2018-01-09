«Перестановки в кукольном театре»: эксперт прокомментировал изменения в правительстве Польши
Москва, 9 января. Изменения в составе правительства Польши напоминают перестановки в «кукольном театре». Об этом журналистам заявил во вторник старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.
Напомним, ранее стало известно о том, что польский министр обороны Антони Мачеревич и глава внешнеполитического ведомства страны Витольд Ващиковский были отправлены в отставку.
По словам Волобуева, политическую линию Варшавы определяет лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Поэтому не стоит рассчитывать на улучшение российско-польских отношений.
«Это все перестановки в кукольном театре, а кукловод там один — Ярослав Качиньский. Это совершенно ни на что не повлияет. Тот факт, что кого-то поменяли, — это мелкие внутриполитические игры, а в глобальном смысле не влияет на наши отношения с Польшей», — цитирует слова эксперта RT.