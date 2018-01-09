Путин и Трамп не встретятся на экономическом форуме в Давосе
Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форму в Давосе, сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс. В то же время, его российский коллега Владимир Путин не планирует принимать участие в данном мероприятии.
По словам Сандерс, президент США прибудет на форум в Давосе, чтобы укрепить американскую экономическую политику.
«Президент приветствует возможность укрепить программу «Америка прежде всего» в рамках общения с мировыми лидерами. В этом году на Всемирном экономическом форуме он намерен продвигать политику по укреплению позиций американского бизнеса, индустрии и американских рабочих», – приводит слова Сандерс RT.
Напомним, что ранее стало известно, что российскую правительственную делегацию возглавит вице-премьер России Аркадий Дворкович. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не собирается посещать Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января.
NEW: The White House says President Trump will attend the World Economic Forum in Davos, Switzerland. "The President welcomes opportunities to advance his America First agenda with world leaders," @PressSec says pic.twitter.com/X2cluqFHPl— CBS News (@CBSNews) January 9, 2018