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Шойгу наградил победителей вокального конкурса «Новая Звезда»
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    Шойгу наградил победителей вокального конкурса «Новая Звезда»

    21:56  9 Января 2018  /обновлено: 21:56  09 Января 2018
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    Шойгу наградил победителей вокального конкурса «Новая Звезда»

    Москва, 9 января. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу наградил победителей национального вокального конкурса «Новая Звезда». Об этом во вторник сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

    Торжественная церемония прошла в атриуме Национального центра управления обороной РФ.

    «В этом году выбор жюри под руководством композитора Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!», выступающий в жанре в китч-микса», — указано в заявлении.

    В ходе sms-голосования телезрители отдали победу группе CoffeetimeBand. Однако Шойгу также принял решение наградить дополнительным призом и участника из Северной Осетии Тимура Томаева, занявшего второе место.

    «Я вас всех поздравляю. Очень удачный проект. Очень все хорошо у нас получилось», — подчеркнул министр.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге были подведены итоги рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда».

    Автор: Алексей Громов
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    #шойгу #новая звезда
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