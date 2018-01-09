Шойгу наградил победителей вокального конкурса «Новая Звезда»

Москва, 9 января. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу наградил победителей национального вокального конкурса «Новая Звезда». Об этом во вторник сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Торжественная церемония прошла в атриуме Национального центра управления обороной РФ.

«В этом году выбор жюри под руководством композитора Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!», выступающий в жанре в китч-микса», — указано в заявлении.

В ходе sms-голосования телезрители отдали победу группе CoffeetimeBand. Однако Шойгу также принял решение наградить дополнительным призом и участника из Северной Осетии Тимура Томаева, занявшего второе место.

«Я вас всех поздравляю. Очень удачный проект. Очень все хорошо у нас получилось», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге были подведены итоги рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда».