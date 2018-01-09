Модель из Казахстана подаст в суд на жену Аршавина, угрожавшую ей «отрезанием пальцев»

Москва, 9 января. Модель из Казахстана Ольга Семенова заявила, что намерена подать в суд на жену российского футболиста Андрея Аршавина. По словам девушки, жена футболиста угрожает ей физической расправой.

История началась после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором Ольга Семенова позирует на камеру, а футболист казахстанского «Кайрата» обнимает ее за талию.

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», – рассказала Семенова в интервью RT.

Она также добавила, что нотариально заверила всю переписку с женой Аршавина, в которой поступали угрозы. В ближайшее время девушка намерена обратиться с заявлением в прокуратуру и суд.