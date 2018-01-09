Путин обсудил с главой МЧС госпрограмму вооружений

Москва, 9 января. На встрече российского президента Владимира Путина с министром финансов Антоном Силуановым и руководителем МЧС Владимиром Пучковым была обсуждена государственная программа вооружений в части, касающейся МЧС. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ходе совещания были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства», — приводит слова Пескова RT.

Кроме того, Пучков доложил российскому лидеру об итогах деятельности МЧС за 2017 год.

Напомним, что в ноябре прошлого года Путин провел серию совещаний, на которых обсуждалось согласование параметров госпрограммы вооружений по различным ведомствам.