Катрин Денев вступилась за мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах

Париж, 9 января. Мужчины должны быть свободны в вопросе домогательств, считает французская актриса Катрин Денев. Ее слова цитирует издание Guardian.

«Мужчины были наказаны в кратчайшие сроки, вынуждены были покинуть свои рабочие места, хотя все, что они делали — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй», — сказала она, комментируя скандалы с сексуальными домогательствами в киноиндустрии.

Как отметила Денев, в «охоту на ведьм» превратился протест женщин против насилия, которому они подвергаются.

Напомним, несколько дней назад голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинили в домогательствах и изнасиловании.

2 января работницы телевидения, театра и киноиндустрии в США объявили об основании движения в защиту женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.