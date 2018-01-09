В машине главы чеченского отделения «Мемориала» нашли пакет с подозрительным веществом

Грозный, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов Чечни обнаружили в машине главы регионального отделения общественной организации «Мемориал» Оюба Титиева пакет с подозрительным веществом, напоминающим наркотики. Об этом сообщили во вторник представители республиканского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на автодороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-Юрт. Согласно предварительным данным, автомобиль Титиева был остановлен для проверки документов.

«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», — указано в заявлении ведомства.

Правозащитник был отправлен на медосвидетельствование. Подозрительное вещество передано на исследование.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за сбыт наркотиков.