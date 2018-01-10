Сирия, 10 января. САА значительно продвинулась в Идлибе благодаря поддержке российских ВКС. «Ан-Нусра»*** лишилась обширных территорий в провинциях Идлиб и Хама. Военные РФ завершили курс обучения технике разминирования для солдат армии САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты недалеко от городов Маарет Ан-Нуман Абу Духур в провинции Идлиб; оказали САА воздушную поддержку в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление в Восточной Гуте; подверглись авиаударам ВВС Израиля в провинции Дамаск; сбросили бомбы на позиции боевиков на северо-востоке Дамаска; опубликовали фотографии из города Саракиб в Идлибе; освободили 12 населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб; получили 93 сапера, обученных военными РФ.

«Исламское государство»1: понесло потери в провинции Сулеймания в Ираке; отбило у «Нусры» более 11 поселений на северо-востоке Хамы; захватило в плен четверых бойцов SDF****в Дейр-эз-Зоре; понесло потери в ходе зачистки ВС Ирака провинций Салах Эд-Дин и Дияла.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила бои с САА в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; обстреляла жилые районы столицы; атаковала позиции «Лива Аль-Кудс» в районе Аль-Малях на западе Алеппо; заявила, что направит подкрепление к Абу Духуру в Идлиб; утратила города Аш-Шакусия и Рахаджан в боях с САА к северо-востоку от Хамы.

Курды: потеряли восемь бойцов под обстрелом снайперов ИГ1 у населенного пункта Гаранидж в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: провела бомбардировку в населенном пункте Ас-Суса в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Накануне ночью израильские ВВС провели неожиданную воздушную атаку вблизи города Аль-Кутейфа в районе гор Восточного Каламуна. Сирийские системы ПВО уничтожили один из выпущенных снарядов, однако укреплениям САА все же был нанесен урон, о чем сообщал Twitter-канал Национальных сил обороны****** (NDF).

На северо-востоке Дамаска после небольшого перерыва возобновились ожесточенные столкновения между исламистами незаконных антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Как передавал новостной портал Al Masdar News, утром объединенные силы группировок «Тахрир Аш-Шам», «Ахрар Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» пошли в атаку против Сирийской арабской армии (САА) в районе деблокированной накануне военной базы у города Хараста. Оппозиционные источники утверждали, что боевикам удалось занять несколько зданий, а также нанести урон обороне САА, однако подтверждения данная информация так и не получила. Напротив, «Ан-Нусра» лишилась нескольких исламистов, а также двух танков, передавали военные источники AMN. На помощь правительственным подразделениям прибыли элитные части САА, на протяжении трех лет державшие оборону Дейр-эз-Зора.

Под ракетным обстрелом радикалов в очередной раз оказался административный центр. Согласно сведениям агентства новостей EMC News Сenter, связанного с «Тахрир Аш-Шам», исламисты ударили по районам Аль-Касса и Баб Тума, частично разрушив здания больницы и городской тюрьмы. К вечеру стало известно, что под огнем «Нусры» погибли трое, а получили ранения еще 19 мирных жителей.

В минувшие сутки 93 солдата Сирийской арабской армии (САА) завершили курс обучения, подготовленный сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, передавало информагентство Al Masdar News. Выпускникам были выданы металлоискатели и сопутствующее оборудование российского производства. Таким образом, САА сможет значительно ускорить процесс разминирования территорий, зачищенных от боевиков террористических группировок.

Провинция Алеппо

На западных окраинах столицы провинции на протяжении всего дня разворачивались бои между союзными Сирийской свободной армии** (ССА) исламистскими организациями и проправительственными силами. В первой половине дня боевики группировки «Файлак Аш-Шам» обстреляли позиции ополченцев-шиитов в районе Аль-Малях, после чего выступающие на стороне САА «Лива Аль-Кудс» нанесли ответные удары по огневым позициям радикалов. Позднее отряды антиправительственного формирования предприняли попытку наземной атаки в данном районе, в результате чего, как утверждали оппозиционные СМИ, союзники САА понесли потери в живой силе. Тем не менее данные сведения все еще не были подтверждены.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор. По информации новостного агентства DeirEzzor 24, под ударом вновь оказался населенный пункт Ас-Суса, расположенный юго-восточнее административного центра региона. Напомним, несмотря на то, что в ходе предыдущего боевого вылета авиации США погибли мирные граждане, американские самолеты не прекращают вести бомбардировки в провинции. Военные эксперты уверены, что активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии.

Во второй половине дня возобновились боестолкновения между ИГИЛовцами и курдскими подразделениями в районе населенного пункта Гаранидж, подконтрольного SDF. Военный источник в сети Twitter (hcrgIij6) передавал, что как минимум восемь солдат «демократических сил» были убиты снайперами террористической группировки, которым удалось подобраться к позициям SDF. Кроме того, согласно сведениям Twitter-канала (yXvEoNBW7A1oU6f), четверо курдских бойцов были взяты в плен.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки правительственная армия стремительно продвигалась на северо-восток Идлиба в сторону военного аэропорта «Абу Духур». Российская авиация продолжила боевые вылеты в регионе, атакуя укрепрайоны и огневые позиции исламистов в районе населенного пункта Маарет Ан-Нуман, а также на подступах к авиабазе «Абу Духур». Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Сперва военнослужащие САР укрепились на позициях в трех километрах южнее аэродрома, позже под прикрытием ВКС РФ продолжили наступление, освободив 12 поселений. К вечеру военнослужащие САА начали штурмовать населенный пункт Абу Духур. Несмотря на попытки достигнуть мирного урегулирования конфликта, боевики не согласились принять условия САА. Согласно данным новостного портала EMC News Center, террористическое объединение «Тахрир Аш-Шам» направило дополнительные отряды, чтобы противостоять войскам САР.

Новый взрыв прогремел в населенном пункте Ад-Дана в северной части Идлиба. Телеканал Halab Today TV передавал, что бомба была установлена ИГИЛовцами, состоящими в числе террористов подпольно действующих групп «Исламского государства». Данных о погибших или раненых среди местных жителей все еще не поступало.

Провинция Хама

Северо-восточнее Хамы внезапно возобновили боевые действия части Сирийской арабской армии (САА). Военные источники (watanisy) и (IvanSidorenko1) сообщали на своих страницах в Twitter о том, что правительственные силы, практически не встретив сопротивления со стороны радикалов, сперва смогли освободить населенный пункт Аш-Шакусия, а затем под контроль войск Башара Асада также перешел город Рахаджан. Несмотря на то, что на стороне коалиции «Тахрир Аш-Шам» выступили боевики «Исламского движения Восточного Туркестана», под прикрытием российских ВКС населенные пункты были зачищены за несколько часов.

Одновременно с этим продолжились бои между террористами «Исламского государства» и радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Twitter-канал (EasternMediafax) сообщил, что боевикам ИГ удалось захватить не менее 11 поселений, ранее находившихся под контролем «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Ирак

К крупномасштабной кампании по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» террористической группировки ИГИЛ1 присоединились бойцы курдской милиции «Асайиш». Информационный портал Al Sumaria News передавал, что курды приступили к обыскам на территории Иракского Курдистана — были задержаны восемь человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством».

Иракские вооруженные силы также продолжили зачищать от ИГИЛовцев провинции Дияла и Салах Эд-Дин при помощи ВВС Ирака. В то время как иракская авиация проводила разведывательные полеты над пустынными районами, правительственные силы проводили обыски в населенных пунктах. В результате операции были уничтожены двое террористов, а также обнаружены несколько хранилищ с боеприпасами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)