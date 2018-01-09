Госдеп не поверил сенатору США, обвинившему РФ в «акустических атаках» на Кубе

Вашингтон, 9 января. Американский сенатор Марко Рубио обвинил Россию в организации «акустических атак», якобы имевших место на Кубе в отношении американских дипломатов. В то же время, представитель госдепартамента США отказался подтверждать подобную информацию.

Согласно официальному заявлению госдепартамента США, более двадцати сотрудников посольства США на Кубе подверглись «акустической атаке» с применением специального оборудования. По словам представителей американского внешнеполитического ведомства, пострадавшие жаловались на потерю слуха, головную боль, слабость и плохой сон.

«Логично предположить, что за этим стоит правительство России», — заявил Рубио, выступая на слушаниях в международном комитете сената.

Рубио не стал уточнять, на основании каких данных он подозревает Россию в «воздействии» на американскую дипмиссию на Кубе. Госдепартамент США не стал подтверждать обвинения Рубио в адрес России.