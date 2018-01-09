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Новости Сирии
Сирия: САА выбила боевиков из крепости Райан в провинции Идлиб
Новости Сирии
Сирия новости 9 января 22.30: четверо курдов попали в плен ИГ, жители Дамаска гибнут под ударами боевиков
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    Сирия новости 9 января 22.30: четверо курдов попали в плен ИГ, жители Дамаска гибнут под ударами боевиков

    22:30  9 Января 2018
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    Жители Дамаска гибнут под ударами боевиков

    Сирия, 9 января. ИГИЛовцы захватили в плен четырех курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре. В результате обстрела мирных районов Дамаска со стороны «Нусры»*** погибли местные жители. ВВС коалиции продолжают бомбить деревню Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: ударили по опорным пунктам радикалов, обстрелявшим САА на севере Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам «Ан-Нусры» в районе Восточной Гуты; подверглись обстрелам боевиков к северо-востоку от Хамы.

    «Исламское государство»1: взяло в плен четверых курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре; понесло потери в ходе операции ВС Ирака в Салах Эд-Дине и Дияле.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирные районы Дамаска Аль-Касса и Баб Тума, погибли мирные жители; понесла потери в столкновениях с САА у города Хараста на северо-востоке Дамаска; заявила об обстрелах САА к северу от Хомса; отступает на восток от авиабазы «Абу Духур» в Идлибе.

    Курды: подверглись нападению ИГИЛовцев вблизи деревни Аль-Бахра в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

    Международная коалиция: вновь нанесла авиаудары по населенному пункту Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Появилась информация о числе мирных жителей, пострадавших в результате обстрела со стороны боевиков антиправительственных формирований, поддерживающих «Джебхат Ан-Нусру»1, в Дамаске. Согласно информации новостного агентства SANA News, как минимум трое мирных граждан погибли, еще 19 получили ранения под ударами исламистов в жилых кварталах Аль-Касса и Баб Тума. Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, открыла ответный огонь по военным объектам радикалов, нанеся урон оборонительным сооружениям «Тахрир Аш-Шам».

    Информационный портал Al Masdar News опубликовал информацию об итогах утренней попытки наступления боевиков в районе города Хараста в Восточной Гуте. По словам военного источника AMN, силы вооруженной оппозиции потеряли нескольких исламистов, а также два танка во время своей попытки нападения на деблокированную военную базу.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Оппозиционные СМИ утверждают, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь ведут огонь по укрепленным районам боевиков незаконных формирований, отряды которых дислоцируются в северной части провинции Хомс. Агентство новостей EMC News Center передает, что правительственные силы якобы провели артиллерийский обстрел позиций радикалов недалеко от городов Талль-Бисса и Аль-Хула. Тем не менее данные сведения не подтверждает ни один из правительственных источников. Напомним, на севере региона действует одна из зон деэскалации, на территории которой запрещены любые военные действия. Несмотря на то, что боевики время от времени нарушают режим тишины, войска САР открывают огонь лишь в случае крайней необходимости.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Военные самолеты международного альянса во главе с США продолжают наносить авиаудары по населенному пункту Ас-Суса, находящемуся северо-западнее пограничного города Абу Кемаль. Об этом сообщает информационное агентство DeirEzzor 24. Сегодня утром американские ВВС также осуществили несколько боевых вылетов в районе деревни. Хотя коалиция заявляет, что проводит бомбардировки с целью уничтожить остатки ИГИЛовцев, под ударом оказываются лишь мирные жители. Так, несколько дней назад в результате воздушной атаки ВВС США погибли 12 гражданских лиц, среди которых были дети.

    Между тем террористы «Исламского государства» атаковали отряды Демократических сил Сирии**** (SDF) в населенном пункте Аль-Бахра, сообщает военный источник в сети Twitter (Terror_Monitor). Кроме того, стали известны подробности нападения боевиков ИГ1 на позиции курдских отрядов у деревни Гаранидж. Согласно заявлению Twitter-канала (yXvEoNBW7A1oU6f), четверо бойцов SDF попали в плен ИГИЛ1 в ходе столкновений. Напомним, ранее сообщалось лишь о гибели восьми курдских солдат.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что радикалы возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» отступают на восток от военного аэродрома «Абу Ад-Духур», чтобы избежать окружения Сирийской арабской армии (САА). По данным Telegram-канала, правительственные силы начинают занимать территории, оставленные радикалами. Напомним, о начале штурма населенного пункта Абу Духур стало известно  несколькими часами ранее. В течение сегодняшнего дня армия Башара Асада, поддерживаемая ВКС России, значительно преуспела в столкновениях с радикалами — под контроль САА перешли 12 населенных пунктов.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северной части региона вновь активизировались боевики вооруженной оппозиции. По информации антиправительственного новостного агентства Masar Press Net, исламисты открыли огонь по позициям армии САР вблизи деревни Аль-Атшан, расположенной вблизи границы с соседней провинцией Идлиб. Кроме того, как утверждают радикалы, один из снарядов уничтожил танк САА, а также его экипаж в населенном пункте Маан, что, однако, не было подтверждено официальными источниками. Военные самолеты российских ВКС нанесли ответные удары в поддержку правительственных сил в окрестностях городов Мурек и Кафр Зета, откуда был проведен обстрел. О потерях со стороны исламистов пока не сообщалось.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационный портал Al Sumaria News сообщает о результатах военной операции по уничтожению подпольных групп «Исламского государства» в провинциях Салах Эд-Дин и Дияла. Двое террористов были нейтрализованы во время зачистки территорий силами «Хашд Аш-Шааби» и иракской армии. Кроме того, были уничтожены четыре склада террористической организации, которые использовались для хранения продуктов питания. Также во время обысков были изъяты 10 мин и 12 бомб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 9 января 22.30: четверо курдов попали в плен ИГ, жители Дамаска гибнут под ударами боевиков
    Сирия новости 9 января 19.30: «Нусра» потеряла Рахаджан в Хаме, САА и ВКС РФ освободили 12 поселений в Идлибе
    Сирия новости 9 января 16.30: Израиль ударил по Дамаску, коалиция США бомбит город в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 9 января 12.30: «Нусра» потеряла 11 деревень в Хаме, курды возобновили мобилизацию в Ракке
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