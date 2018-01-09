Знаменитый оперный певец Александр Ведерников умер в Москве
Москва, 9 января. В Москве скончался народный артист СССР, бывший солист Большого театра, советский и российский оперный певец Александр Ведерников. Артисту было 90 лет.
«О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», — сообщила журналистам пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.
По ее словам, о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Напомним, 23 декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ведерникова с 90-летием.
Ранее стало известно, что в Твери на 82-м году жизни скончалась Зоя Воробьева – мать знаменитого российского барда Михаила Круга.
Несколько дней назад в Париже на 80-м году жизни скончался российский художник, представитель так называемого неофициального искусства Владимир Янкилевский.