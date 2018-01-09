«Нафтогаз Украины» может не исполнить решение Стокгольмского арбитража — эксперт

Москва, 9 января. «Нафтогаз Украины» может не исполнить решение арбитражного суда Стокгольма, согласно которому украинская компания должна ежегодно закупать около пяти миллиардов кубометров газа у российской корпорации «Газпром». Так считает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт указал на то, что сейчас Киев закупает российский газ у европейских трейдеров. Поэтому украинской стороне необходимо принять политическое решение по данному вопросу. Однако в 2019 году на Украине должны пройти выборы.

«Так что решение «Нафтогаза» будет лежать в политической плоскости. Наступивший 2018-й — предвыборный на Украине, и радикальные настроения могут только усиливаться, и есть риск, что из-за политической ситуации вердикт суда будет не выполнен», — цитирует его слова «Экономика Сегодня».

Пикин отметил, что для Москвы важно исполнение первой части решения Стокгольмского арбитража, согласно которой украинская сторона должна выплатить в пользу РФ два миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо.

«Продавая газ трейдерам, «Газпром», по сути, эти поставки на Украину и производит. Маржу снимает, конечно, не «Газпром», но все равно, мы видим, как выросли объемы поставок через Украину», — резюмировал он.

Напомним, ранее заместитель главы правления энергетической корпорации «Газпром» Александр Медведев указал на то, что полное удовлетворение арбитражным судом в Стокгольме требований российской стороны к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.