Песков рассказал о результатах встречи Путина с главой компании «Русгидро»

Москва, 9 января. Генерация электроэнергии компанией «Русгидро» по итогам 2017 года составила порядка 140 миллиардов киловатт часов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты встречи Владимира Путина с главой компании «Русгидро» Николаем Шульгиновым.

«Обсуждались результаты работы компании за 2017 год. В целом выработка по предварительным итогам составила около 140 миллиардов киловатт часов, что является рекордом», — сказал Песков.

Кроме того, Владимир Путин уделил особое внимание деятельности компании на Дальнем Востоке. Президент отметил, что необходима отдельная программа для Дальнего Востока, которая будет учитывать создание новых мощностей для генерации электроэнергии.