Путин предложил открыть программу по созданию мощностей на Дальнем Востоке

Москва, 9 января. Для Дальнего Востока необходима отдельная программа не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, заявил президент России Владимир Путин, его слова цитирует пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что во вторник глава российского государства провел встречу с руководителем компании «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

«Президент отметил, что необходима отдельная программа для Дальнего Востока не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, которая была бы согласована со всеми заинтересованными ведомствами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон с поправками в Градостроительный кодекс, создающий механизм межрегионального территориального планирования.