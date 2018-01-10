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Сирия новости 10 января 07.00: «Нусра» бежит от ВКС РФ, США забрали новую партию главарей ИГ из Дейр-эз-Зора
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    Сирия новости 10 января 07.00: «Нусра» бежит от ВКС РФ, США забрали новую партию главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

    7:00  10 Января 2018
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    ВВС США

    Сирия, 10 января. Американские вертолеты забрали нескольких главарей ИГ1 с восточного берега Евфрата в Дейр-эз-Зоре. «Джебхат ан-Нусра»***1 перебрасывает военные ресурсы вглубь провинции Идлиб, опасаясь ударов ВКС РФ. Отряды «Тахрир аш-Шам» выстраивают оборону к востоку от города Маарет ан-Нуман, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: помогли армии Сирии отбить у террористов позиции близ Харасты к северо-востоку от Дамаска; продолжают наносить удары по опорным пунктам «Ан-Нусры» в провинциях Идлиб и Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой серии контратак «Тахрир аш-Шам» на границе Хамы и Идлиба; готовятся отбить у отрядов «Джейш Аль-Ислам»***** их ключевые форпосты в Восточной Гуте.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): перебрасывает технику ближе к центру провинции Идлиб, опасаясь ударов ВКС РФ; усиливает линию обороны с целью сохранить за собой Хан Шейхун и Маарет Ан-Нуман; столкнулась с проблемой дезертирства из своих рядов на юго-востоке Идлиба.

    Международная коалиция: эвакуировала новую партию бывших главарей ИГ из юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

    Армия Турции: развернула полевой госпиталь и передислоцировала несколько сотен военных к границе с подконтрольным курдам кантоном Африн.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно сведениям военных источников ливанского агентства Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) заметно продвинулась в районе населенного пункта Хараста в Восточной Гуте. Благодаря поддержке ВКС РФ правительственные силы САР отбили часть позиций в районе больницы Аль-Барази у террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее сирийские военные смогли прорвать окружение боевиков, которые заблокировали ключевую военную базу САА в северо-восточных предместьях Дамаска.

    Между тем боевики «Джебхат ан-Нусры» и других исламистских группировок, в том числе «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам», активизировали мероприятия по усилению обороны в районе между Харастой и соседним населенным пунктом — Ирбином, а также на другом конце анклава вооруженной оппозиции в Восточной Гуте — на линии соприкосновения вблизи города Ан-Нашабия и близлежащего поселка Хазрама. По данным Damascus Now, главари «Армии ислама» направили к Хазраме несколько десятков боевиков для формирования новых огневых засад у линии фронта. Предполагается, что отряды исламистов могут засесть на верхних этажах самых высоких зданий, откуда будут вести снайперские обстрелы. Также отмечались мероприятия по минированию территорий в этом районе. Ранее на подконтрольных ресурсах «Джейш Аль-Ислам» в соцсетях появлялась информация о том, правительственные войска готовятся отрезать Ан-Нашабию и Хазраму от основной части анклава боевиков.

    Как сообщил в интервью изданию SANA губернатор провинции Дамаск Аляа Мунир Ибрагим, в свои дома в городе Аз-Забадани к северо-западу от столицы республики с момента освобождения района от боевиков-исламистов вернулись уже порядка полутора тысяч жителей. Также в настоящий момент продолжается интенсивная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры населенного пункта. Этот город и его окрестности несколько лет находились в оккупации вооруженной оппозиции и были полностью зачищены от радикалов весной 2017-го года.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Отряды боевиков «Тахрир аш-Шам», дислоцирующиеся на юго-западе Алеппо к востоку от базы «Абу-Духур», приняли решение об эвакуации части вооружения в связи со стремительно развивающимся наступлением военнослужащих САА и российских ВКС, движущихся со стороны провинции Хама. Также авиация РФ продолжает наносить удары по военным объектам террористов вблизи ключевого аэродрома. Поэтому главари «Ан-Нусры» организовали переброску тяжелого вооружения и техники в район города Маарет Ан-Нуман на юге Идлиба, сообщает военный источник в Twitter (@watanisy).

    Тем временем Анкара готовится к наступлению против курдов на северо-западе региона, заявляет иранский портал Fars News. Согласно его сведениям, в целях подготовки к началу военной операции против Отрядов народной самообороны (YPG) армия Турции развернула полевой госпиталь в приграничной зоне у населенного пункта Кумлу на востоке турецкой провинции Хатай. Также была зафиксирована переброска нескольких сотен военнослужащих армии Турции к границе с Сирией недалеко от города Булбуль, находящегося под контролем курдов.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор на территориях, подконтрольных проамериканским Демократическим силам Сирии (SDF)****, был зафиксирован новый случай эвакуации бывших главарей «Исламского государства»1 силами спецслужб США. По информации местного портала DeirEzzor24, два вертолета американских ВВС приземлились к востоку от Евфрата, забрали нескольких высокопоставленных членов террористической группировки, после чего улетели в неизвестном направлении. Стоит отметить, что до этого подобное происходило не раз: американцы спасали главарей ИГ из Дейр-эз-Зора накануне штурма САА, из Меядина и других районов провинции, о чем не раз сообщали представители Минобороны России. Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов между тем заявлял, что Пентагон готовит новую антиасадовскую коалицию террористов на своих базах в провинции Хасака и на юге Сирии. Значительную часть новой группировки при этом составят бывшие члены ИГИЛ1.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» активизировали усилия по укреплению линию обороны на юго-востоке региона, чтобы помешать продвижению подразделений армии САР в направлении ключевых городов Хан Шейхун и Маарет Ан-Нуман. Для этого на линию соприкосновения к поселениям Фураиджи и Таль Дамм  были передислоцированы дополнительные бандгруппы и артиллерийские орудия, сообщает местный медиа-портал Idlib24. Между тем в связи с активизацией авиаударов ВКС РФ по объектам «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Джарджаназ террористы приняли решение перевезти содержимое складов с вооружениями к поселку Маар Шарин, также передает источник.

    Согласно информации военного источника в Twitter (@AllyOfTruth), в рядах боевиков «Ан-Нусры» в настоящее время отмечается рекордно низкий уровень боевого духа. Несомненно, это связано с последними успехами российской боевой авиации и армии САР на юго-востоке региона. Из-за этого отдельные бандгруппы террористической организации самовольно покинули позиции в районе деревни Аль-Ауджа.

    В то же время, несмотря на отсутствие достаточного количества тяжелой техники, не исключено, что исламисты попытаются провести контратаку опорных пунктов правительственных сил к востоку от города Ат-Тамания. Сведения о подготовке нападений появились на закрытых каналах террористов «Тахрир аш-Шам» в Telegram.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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