Турция вызвала послов РФ и Ирана из-за ситуации в Идлибе

Анкара, 9 января. Во вторник турецкий МИД вызвал послов Ирана и России из-за того, что правительственная армия Сирийской республики «нарушила режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб».

«9 января в наше министерство был вызван посол РФ, которому мы передали по этой теме наши реакцию и опасения на этот счет, а также попросили передать необходимую информацию режиму, чтобы подобные действия были прекращены», — сообщил группе журналистов источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

Следует отметить, что в настоящее время подразделения Сирийской арабской армии (САА), действующие под прикрытием авиации российских Воздушно-космических сил, штурмуют цитадель террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1 — город Абу-Духур, а также одноименную стратегическую авиабазу на окраине населенного пункта на востоке региона. По последним данным, передовые части армии САР уже вошли на территорию аэродрома и ведут перестрелки с отрядами «Тахрир аш-Шам» на самом военном объекте.

1 Организация запрещена на территории РФ.