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Общество
Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выходит на свободу
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    Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выходит на свободу

    20:34  9 Января 2018  /обновлено: 20:34  09 Января 2018
    2006

    Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выходит на свободу

    Москва, 9 января. Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Об этом сообщила сестра юноши Екатерина Семенова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили», — написала Екатерина.

    Напомним, в марте 2016 года после вечеринки в загородном коттедже Шурыгина обвинила Семенова в изнасиловании. В декабре 2016 года парня осудили на восемь лет за изнасилование, однако позднее приговор срок сократили до 3,5 лет. В январе 2017 года история получила общественный резонанс после того, как Шурыгина приняла участие в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».

    Автор: Алексей Громов
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    #изнасилование #шурыгина #семенов #досрочно
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