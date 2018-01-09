Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выходит на свободу

Москва, 9 января. Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Об этом сообщила сестра юноши Екатерина Семенова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили», — написала Екатерина.

Напомним, в марте 2016 года после вечеринки в загородном коттедже Шурыгина обвинила Семенова в изнасиловании. В декабре 2016 года парня осудили на восемь лет за изнасилование, однако позднее приговор срок сократили до 3,5 лет. В январе 2017 года история получила общественный резонанс после того, как Шурыгина приняла участие в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».