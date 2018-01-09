Мать Михаила Круга скончалась в Твери

Тверская область, 9 января. В Твери на 82-м году жизни скончалась Зоя Воробьева – мать знаменитого российского барда Михаила Круга. Об этом сообщили в среду представители общественной организации «Фонд творческого наследия Михаила Круга».

Согласно предварительным данным, 7 января у Воробьевой случился инфаркт.

«Сегодня утром не стало мамы Михаила Круга, Зои Петровны… Ей был 81 год… Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким… Вечная память!» — указано в официальном сообщении, опубликованном в социальных сетях 9 января.

Зоя Петровна Воробьева будет похоронена на Дмитрово-Черкасском кладбище – рядом с Михаилом Кругом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о кончине известной телеведущей и заслуженного врача России Ирины Чукаевой. Причиной ее смерти стали осложнения после пневмонии.