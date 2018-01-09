Украинский миллионер назвал виновника потери Крыма

Киев, 9 января. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Киев мог удержать Крым, если бы новые власти предпринял необходимые меры.

Депутат напомнил, что после смены власти на Украине в 2014 году обязанности главы государства временно исполнял Александр Турчинов. По словам Новинского, именно Турчинов должен был начать переговоры, а не совершать резких поступков и заявлений, которые только усугубили ситуацию.

«В тот момент единственным легитимно избранным руководителем страны был один человек — Александр Турчинов. Он был спикером парламента. Надо было вести переговоры… проявить чудеса дипломатии. Надо было не делать резких шагов в отношении русского языка», — рассказал Новинский в интервью изданию «Городон».

Новинский также добавил, что президент Украины Петр Порошенко обязан выполнить свое предвыборное обещание о прекращении войны в Донбассе, которое он дал три с половиной года назад.