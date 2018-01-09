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«Дали осечку»: глава МИД Австрии раскритиковала санкции против России
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    «Дали осечку»: глава МИД Австрии раскритиковала санкции против России

    20:11  9 Января 2018  /обновлено: 20:11  09 Января 2018
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    «Дали осечку»: глава МИД Австрии раскритиковала санкции против России

    Вена, 9 января. Санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику, считает новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. По ее словам, антироссийские санкции «дали осечку».

    Так, давая интервью изданию Kurier Кнайссль напомнила, что принятые в июле 2014 года санкции против РФ были направлены в основном на нефтяную и газовую промышленность в Арктике.

    «Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%», — отметила министр.

    Она также указала на то, что не достигло своей цели и задуманное прежде всего США ослабление российской нефтяной промышленности.

    «Санкции дали осечку», — резюмировала Кнайссль, отвечая на вопрос, как она оценивает текущие антироссийские санкции в целом.

    Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в условиях антироссийских санкций и ответного продэмбарго есть «пространство для маневра».


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #санкции #россия #австрия
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