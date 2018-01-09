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Названо имя самого богатого человека в истории
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    Названо имя самого богатого человека в истории

    20:30  9 Января 2018  /обновлено: 20:30  09 Января 2018
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    Названо имя самого богатого человека в истории

    Нью-Йорк, 9 января. Самым богатым человеком в истории стал руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Как сообщает американский телеканал CNN, его состояние достигло 105,1 млрд долларов.

    В настоящее время Amazon является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире, именно за счет роста стоимости акций компании капитал Безоса стал резко расти. Так, с начала января бумаги подорожали на 6,62% до 1,3 тыс. долларов за акцию. 

    Телеканал отмечает, что ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей Microsoft Билл Гейтс.

    Напомним, ранее американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2017 года. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #джефф безос
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