Названо имя самого богатого человека в истории

Нью-Йорк, 9 января. Самым богатым человеком в истории стал руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Как сообщает американский телеканал CNN, его состояние достигло 105,1 млрд долларов.

В настоящее время Amazon является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире, именно за счет роста стоимости акций компании капитал Безоса стал резко расти. Так, с начала января бумаги подорожали на 6,62% до 1,3 тыс. долларов за акцию.

Телеканал отмечает, что ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей Microsoft Билл Гейтс.

Напомним, ранее американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2017 года.