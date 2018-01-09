Латвия собирается разместить военную базу в приграничном с РФ регионе

Рига, 9 января. В ближайшие пять лет латвийские власти планируют разместить военную базу постоянного подразделения Национальных вооруженных сил Латвии в приграничном с Российской Федерацией районе.

Согласно предварительным данным, уже весной 2018 года стартуют работы по переоборудованию под базу здания бывшей Лузновской профшколы, расположенной в Резекненском крае (регион Латгалия). Там будут размещены 200-300 военнослужащих.

«Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок», — цитирует комментарий местных властей Латвийское радио.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов указал на то, что размещение сил Организации Североатлантического договора (НАТО) на территории государств, граничащих с Российской Федерацией, ухудшает региональную ситуацию в области безопасности.