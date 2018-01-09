Медведев уволил замминистра образования и науки РФ

Москва, 9 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы министерства образования и науки России Людмилу Огородову. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее стало известно, что Огородова может занять должность заместителя замгубернатора Томской области.