Сирия: пять человек погибли, десятки ранены при обстреле Дамаска боевиками

Дамаск, 9 января. Число жертв обстрела исторического центра Дамаска выросло с двух до пяти человек, свыше 30 человек получили ранения. Об этом во вторник заявил представитель полиции Дамаска.

По словам источников агентства РИА Новости, во вторник боевики выпустили из квартала Джобар свыше 30 ракет по кварталам Баб-Тума и Кассаа.

Ранее сообщалось о минометном обстреле исторического центра Дамаска, который унес жизни двух человек.

Напомним, что восточный Дамаск входит в одну из действующих на территории Сирии зон деэскалации, однако террористы регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая сирийскую столицу. При этом под удар попадают как деловые, так и спальные районы города. Некоторые атаки направлены против мирных жителей, другие — против солдат сирийской правительственной армии, дислоцированных в пригороде Дамаска.