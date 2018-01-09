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«Мы обречены на успех»: Климкин поздравил нового главу МИД Польши
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    «Мы обречены на успех»: Климкин поздравил нового главу МИД Польши

    19:20  9 Января 2018  /обновлено: 19:21  09 Января 2018
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    «Мы обречены на успех»: Климкин поздравил нового главу МИД Польши

    Киев, 9 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши.

    В своем поздравлении Климкин выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Варшавой и Киевом, которое позволит укрепить стратегическое партнерство.

    «Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сменил значительную часть правительства страны, отправив в отставку ряд министров. Своих должностей лишились министр обороны Антони Мацеревич и министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Их сменили Мариуш Блащак и Яцек Чапутович.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #климкин #мид
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