«Мы обречены на успех»: Климкин поздравил нового главу МИД Польши

Киев, 9 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши.

В своем поздравлении Климкин выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Варшавой и Киевом, которое позволит укрепить стратегическое партнерство.

«Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Вітаю пана міністра Я.Чапутовича з призначенням на посаду керівника МЗС Польщі. Розраховую на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю. Дружба між нашими країнами і народами є величезною спільною цінністю, ми приречені на успіх! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2018

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сменил значительную часть правительства страны, отправив в отставку ряд министров. Своих должностей лишились министр обороны Антони Мацеревич и министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Их сменили Мариуш Блащак и Яцек Чапутович.