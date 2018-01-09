Пентагон заявил, что не знает подробностей атак на базы РФ в Хмеймиме и Тартусе

Вашингтон, 9 января. Представитель министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй рассказал журналистам о том, что в Пентагоне не знают подробностей атак дронов террористов на российские военные объекты на территории Сирийской Арабской Республики.

«У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы, но могу сказать вам, что силы коалиции и наши партнеры, сражающиеся с ИГ1, встречали доступные на рынке беспилотные аппараты», — цитирует слова американского майора РИА Новости.

Как отметил Рэнкин-Гэллоуэй, подобные БПЛА просты в управлении и широко распространены. Поэтому боевики «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ) используют их для разведки и доставки бомб.

«Несмотря на то, что эти системы, конечно, несут смерть, они пока что не оказали значительного влияния на операции коалиции», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные отразили атаку террористов на базы в Хмеймиме и Тартусе. Как отметили в министерстве обороны России, боевики задействовали 13 беспилотников.

1 Организация запрещена на территории РФ.