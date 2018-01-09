Ученые обнаружили, что ибупрофен способствует бесплодию у мужчин
Копенгаген, 9 января. Популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин при регулярном приеме. К такому выводу пришла группа ученых из Дании, которые провели эксперимент с участием мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.
Они разделили добровольцев на две группы. Первая группа получала по три таблетки ибупрофена ежедневно в течение шести недель, вторая получала плацебо. Спустя две недели, ученые обнаружили у мужчин из первой группы повышение лютеинизирующего гормона, который может снизить уровень тестостерона, что в конечном счете приведет к бесплодию.
«Гипофиз способен справиться с недостаточной выработкой тестостерона, но для этого мозгу приходится тратить больше сил. Если продолжать нагружать гипофиз, в долгосрочной перспективе это состояние может стать хроническим и привести к серьезным проблемам», — отметил один из авторов исследования Дэвид Кристенсен.