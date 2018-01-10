Кандидаты от нечистой силы. Колонка Руслана Мармазова

На всякого хитрого Колобка всегда найдется Лиса с винтом. Склонен полагать, что именно об этом повествует сказка о похождениях, кратких, но энергичных, мякиша-переростка, который, как известно, «и от дедушки ушел, и от бабушки ушел».

Приключение на сдобное место

Мог ли дольше продолжаться жизненный путь в меру ловкого (с этим надо согласиться), но переоценившего свои возможности и везение мучного персонажа? Запросто! Но концовка его авантюры непременно оказалась бы фатальной. Потому как сказка именно об этом.

Не слопала бы его Лиса, нашлась бы какая-нибудь проворная росомаха, банда ежиков-потрошителей, стая коварных дятлов-раздолбаев, в конце концов. Кто-то Колобка все равно достал бы непременно. В том и есть «добрым молодцам урок».

Ведь пожилая чета слепила Колобка «из того, что было», последнее отдала, по сусекам наметенное. Рассчитывали, надо полагать, поддержать свои чахлые организмы нехитрой снедью. А потом привязались к хлебному человечку, душу ему открыли. Чем же он ответил? Черной неблагодарностью! Мало его, свинью, благодетельствовали, чтобы он такое отчебучил… Сбежал, понимаете ли, старикам на горе. Да и себе нашел приключение на сдобное седалище.

Дед и бабка в этой сказке — безупречно светлая сторона. Колобок — не так, чтобы лютый сумрак, но и бездушного, черствого и заносчивого в нем довольно. Нехороший, короче. Зайка, Волк, Медведь — предтечи грядущего рокового удара, знаки, встретив которые еще можно было одуматься, да куда там... Лиса — это, сами понимаете, Фатум в чистом виде, с рыжей хитрой мордой.

Нашествие веселых мертвецов

Я к чему так подробно разбираю простейшую, телеграммного, буквально, вида сказку?! Чтобы настойчиво указать на простейшем примере, до чего важно соблюдать формат. Вот такой уж это жанр — сказка.

В ней все должно быть четко, возможно, простовато даже, но строго определенно. В общем-то, эти волшебные истории ведь на детей рассчитаны большей частью. И не просто так, а из соображений воспитательных, педагогических. Потому вполне возможны такие бесхитростные решения, типа «злая-злая мачеха» или «добрый молодец» — и никаких кривотолков.

В фильмах-сказках советских времен в этом смысле проблем не было. Ведьма — это плохо. Кощей — вовсе скверно. Нет, он мог быть и страшным, и смешным, нелепым, но позитивным — ни за что. Витязь, защитник земли русской — хорошо и даже великолепно. Но это когда-то было. Теперь все, как минимум, неоднозначно.

Неоднозначность эта нахлынула не вчера и не сегодня. Она подбиралась к нашим чадам неразумным, брошенным на произвол телевизору еще менее путевыми родителями, со всеми этими милыми монстрами, веселыми мертвецами, забавными мумиями и добрыми привидениями из зарубежных мультфильмов.

Сначала персонажи, в которых по определению не может быть ничего хорошего, но которые выступают положительными героями, попадались как диковинки. Типа, авторы соригинальничали. А потом это превратилось в общее место в видеопродукции, рассчитанной на неокрепшие детские умы и ранимые души.

Как бы, неловко вдруг стало творческим людям из всяких киностудий просто снимать тривиальную историю о, скажем, спящей красавице. Не тот вызов, не тот нервный накал. Нужно все перекрутить, черное сделать белым, а белое — рябым.

Шайка Ильича

Но вот, похоже, тема подмены понятий, умышленного передергивания и оболванивания аудитории не просто докатилась до нас, но и имеет все перспективы стать на промышленную основу. Учуяв привлекательность российского кинорынка, на русские сказки положила свой глаз и наложила руку, вполне загребущую, мультипликационная корпорация «Дисней». Решили, представьте себе, популяризировать наше наследие. Причем с размахом.

Фильм «Последний богатырь», врать не стану, смотрится отнюдь нескучно. Сюжет живой, компьютерная графика (их), помноженная на талантливых актеров (наших) дают свой результат. Нарочно глянул статистику, нашел там подтверждение своим подозрениям — и финансово кино тоже удачное. Иначе к чему огород городить, верно?

Если вдруг кто не видел, то закрутка примерно такая… Оболтус, проходимец из нашего времени и действительности, участник шоу экстрасенсов, разводящий на купюры легковерных жен состоятельных полу бандитов, оказывается сыном Ильи Муромца. Ничего, да? Переносится Иван (так зовут главного героя) в сказочный мир, где помогает соратникам и наказывает злодеев. Получается у него не сразу, а только когда прохиндейство начинает уступать место в организме любви, дружбе и всему прочему в аналогичном ключе.

Некоторые моменты просто-таки остроумными вышли. Скажем, избушка на курьих ножках, прыгающая в заставке рядом с традиционным «диснеевским» замком, срисованным с баварского прототипа — это симпатично. Удачная попытка Ивана отвлечь Чудо-Юд (самку, что важно) песней Стаса Михайлова из Iphone — тоже, знаете ли, забавно. Когда главный герой запускает карликового Змея-Горыныча и орет, что он папа драконов — ироничное подмигивание в адрес ценителей «Игры престолов».

Вообще, все было бы хорошо, если бы не одно громадное цельнолитое «но», превращающее в труху плюсы киноленты. В ряды «хороших» уверенной и нетрепетной авторской рукой вписаны Кощей Бессмертный, Баба Яга, Водяной, Леший, микро-Горыныч тоже на их стороне огнем дышит. Вот с этой, с традиционной точки зрения, нечистью и вершит свои дела отпрыск Ильи Муромца. А тот ведь, к слову сказать, не просто былинный богатырь, но и святой Русской Православной Церкви.

Причем, счеты иванова команда свела с главным «плохим» парнем Белогорья — Добрыней. Тот, как бы, попав под влияние своей красивой, но недоброй жены, под корень извел всех прочих богатырей. Не выскочи из параллельного мира Ильич, так и правил бы самодержавно сказочным миром Добрыня, все глубже погружая его во мрак.

Кощей придет — порядок наведет

Вот! Это и есть ключевой, принципиальный момент фильма. Киносказка явила нам наглядный пример подмены понятий. Где добро, где зло? А они, оказывается, местами поменялись. Как бы, понарошку, всего-то в фантастическом, в игрушечном мире.

Вот только дети, которые, впервые пересеклись с Добрыней, теперь будут твердо уверены, что это не былинный русский витязь, но злодей первостатейный. Зато Кощей и Ко, которым, по всем правилам, от отцов-дедов доставшимся нам, следует быть битыми, торжествуют и куражатся. Это твердые кандидаты в детские кумиры!

Да, сказка — ложь. Только с нее многое начинается. С маленькой подмены понятий стартуют тектонические мировоззренческие подвижки с сознании целых поколений. Видели, на Украине русских былинных богатырей уже записали в имперские агенты влияния? Но это ладно, с Украины-то что нынче взять? Там теперь времена такие: «Кощей придет — порядок наведет». Тут же своими руками, за свои деньги, да врагу на радость. Решительно не понимаю такой подход, уж как хотите.

Один мой товарищ, крымский журналист, тоже, скорее всего, был удивлен дерзновенным полетом фантазии авторов «Последнего богатыря». Он предсказал, что не за горами сюжет, когда Алеша Попович и Илья Муромец станут без зазрения совести сожительствовать, а Добрыня Никитич от ревности исплачется и сойдется с тем же Кощеем, вперемешку с кикиморами. А что? В духе времени и толерантности, так сказать.

Некоторое время тому назад, когда случилась всепланетная поттериана, меня тоже терзали смутные сомнения. Как отнестись к этому феномену? Книги и фильмы сильные, тут вопросов нет, приключения Гарри Поттера и его друзей захватывают. Но, знаете ли, показан мир колдунов, где с темными силами полный порядок, они, что называется, злобно гнетут.

На помощь, думаю, что и не мне одному, тогда пришел известный православный богослов. В своей интернет-конференции он сказал, мол, нечего переживать. Все нормально, воспринимайте истории о Поттере как обычную сказку, вполне безобидную. Потому как в ней четкое позиционирование — что есть добро, а что есть зло. Никаких подмен, никаких козней и шельмования. Это вам, братцы, не «Последний богатырь» с его отборной нечистой ратью.