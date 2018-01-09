Сирия и ВКС РФ освобождают Идлиб: союзники штурмуют важный оплот «Джебхат ан-Нусры» — Абу-Духур

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые российскими ВКС, стремительными темпами развивают успех в борьбе с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в провинции Идлиб. В настоящий момент правительственные силы, действующие под прикрытием нашей боевой авиации, уже штурмуют город Абу-Духур и одноименную стратегическую авиабазу на окраине населенного пункта на востоке региона, передает в Twitter (@AllyOfTruth) военный источник.

За последние несколько дней союзникам удалось совершить мощный прорыв вглубь провинции Идлиб и освободить большое количество поселений, в том числе город Синджар — один из ключевых оплотов возглавляемой «Ан-Нусрой» террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-востоке Идлиба. После этого военнослужащие САА отбили у террористов еще порядка десяти населенных пунктов на пути к Абу-Духуру. Так, под контроль официального Дамаска перешли Каратин Аль-Кабира, Хармала, Тель Аль-Ауджа, Каратин Ас-Сагира, Аль-Хурайба и другие.

Согласно сведениям сирийских военных источников, в последние несколько часов сирийские войска преодолели расстояние в три километра, отделявшее их от южной окраины Абу-Духура. Сейчас продолжается штурм. При этом по пока не подтвержденным данным, передовые части армии САР уже вошли на территорию аэродрома и ведут перестрелки с отрядами «Тахрир аш-Шам» на самом военном объекте.

Также сообщается, что часть боевиков-исламистов пытается спастись бегством: появились данные, что российские самолеты в ходе патрулирования окрестностей ключевого города ликвидировали военный конвой террористов, удалявшийся от Абу-Духура на предельной скорости. В результате удара были уничтожены по меньшей мере три грузовика и не меньше десяти членов «Джебхат Фатх аш-Шам»1.

В чем секрет столь стремительно развивающегося наступления? Почему оборона боевиков так быстро «посыпалась»? Об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии для нашего издания отметил ключевую роль ВКС РФ, буквально проложивших сирийским военным путь посредством серии ударов по оборонительным сооружениям и другим объектам «Ан-Нусры». Свою роль в ходе мощного прорыва последних дней, кроме того, сыграла нормализация ситуации в Восточной Гуте. Это позволило полностью сконцентрироваться на главном направлении борьбы с терроризмом в настоящее время — на провинции Идлиб.

«Успехи правительственных сил Сирии в этом регионе, достигнутые, конечно, благодаря российским ВКС, здесь налицо. Также надо заметить, что это наступление стало набирать силу после разрешения одного неудачного для САА момента. Я говорю про Восточную Гуту, где группировки так называемой вооруженной оппозиции пытались захватить базу войск САР в Харасте. Обстановка здесь была выправлена, и потому сложилась благоприятная ситуация для развития операции в Идлибе», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он заметил, что целью правительственных сил являются не только террористы «Джебхат ан-Нусры», но и другие подконтрольные им вооруженные формирования, выступившие против создания зоны деэскалации в регионе и не соблюдающие установленный режим прекращения огня. Ситуация, однако, становится несколько запутаннее, если учесть, что ряд оппозиционных группировок, дислоцирующихся в Идлибе, придерживается соглашения о перемирии, также добавил Борис Долгов. Потому кампания сирийской армии в этой провинции носит не только военный, но и политический характер.

«Говорить о том, что дальнейшие успехи правительственных сил будут развиваться такими же быстрыми темпами и что вся территория региона вскоре перейдет под контроль Дамаска, не приходится. Надо учитывать, что помимо военного компонента данной операции существует и политический. Это зона деэскалации, с некоторыми из менее радикальных боевиков были заключены соглашения о прекращении огня. При этом часть действующих в провинции группировок поддерживается другими внешними участниками конфликта. Поэтому сирийская армия сейчас пытается как можно быстрее продвигаться вглубь оккупированных «Нусрой» территорий, чтобы контролировать как можно большую часть региона. Затем операция, скорее всего, будет завершаться уже в рамках политического процесса: с остальными боевиками будут вестись переговоры и, вероятно, заключаться определенные договоренности», — предполагает востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.