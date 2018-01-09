СБУ ищет тетради с портретом Сталина в городе Сумы

Киев, 9 января. Служба безопасности Украины проверяет информацию о продаже тетрадей с портретами Иосифа Сталина и российских императоров в городе Сумы. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ.

Информация о продаже тетрадей в одном из магазинов появилась в соцсетях.

«В данный момент проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения», — сообщили в управлении СБУ по Сумской области украинскому агентству «Укринформ».

Напомним, на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого Институт нацпамяти составил список из более чем 500 исторических личностей, деятельность которых попадает под действие документа.