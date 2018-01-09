Роскомнадзор намерен обсудить с Facebook блокировки аккаунтов россиян

Москва, 9 января. На начало февраля запланирована встреча представителей соцсети Facebook и Роскомнадзора, рассказали в пресс-службе российского ведомства. Как стало известно, регулятор намерен поднять вопрос блокировок аккаунтов российских пользователей.

«Встреча ориентировочно запланирована на первую декаду февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце декабря Facebook подтвердил, что удалил аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за внесения его в санкционный список США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляет реноме самим соцсетям.

Ранее социальная сеть Instagram после прямого обращения Роскомнадзора разблокировала официальный аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В настоящий момент страница вновь доступна.