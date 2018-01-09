Тринадцать тысяч туристов застряли в Швейцарии из-за угрозы схода лавины

Цюрих, 9 января. По меньшей мере 13 тыс. туристов не могут покинуть горнолыжный курорт Швейцарии Церматт из-за угрозы схода лавины.

Местные власти распорядились перекрыть все автомобильные и железные дороги, чтобы обезопасить гостей. Отметим, что Церматт является одним из самых популярных горных курортов Швейцарии.

«Попасть в Церматт или выехать из него на данный момент не представляется возможным. Во всем Церматте сейчас перебои с электричеством. Все зимние пешие маршруты и подъемники остаются закрыты», — говорится на сайте курорта.

Отметим, что угроза схода снежной лавины возникла из-за сильного снегопада, обрушившегося на Швейцарию. В ряде районов уже произошли оползни, в связи с чем спасатели эвакуировали несколько деревень. Есть ли среди иностранцев, пребывающих в Церматте, россияне — пока неизвестно.