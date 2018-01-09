Скандал в Львовском театре: артиста балета обвинили в поддержке ДНР и ЛНР

Киев, 9 января. Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой Николай Санжаревский, не поддерживающий политику Киева в отношении республик Донбасса, оказался в центре громкого скандала: против него будет проведено служебное расследование.

Как сообщает издание «Львовский портал», артист уже долгое время не скрывает своих «антиукраинских взглядов» — с самого начала войны на востоке Украины Санжаревский поддерживал руководство и жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и выступал против агрессии Вооруженных сил Украины против мирного населения. При этом руководство театра до недавнего времени не придавало этому никакого значения, однако 9 января было принято решение вызвать Санжаревского «на ковер».

«Дал задание найти эти материалы и разобраться, — сказал директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун. — Я хочу это сделать, чтобы не быть субъективным».

О взглядах Санжаревского также рассказала и журналистка из Одессы Елена Добровольская. Так, на сайте Еnigma она опубликовала скрины со страниц артиста в социальных сетях, где тот «распространял антиукраинскую информацию», которую можно расценивать как посягательство на территориальную целостность Украины, сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель».