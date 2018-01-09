Полиция выясняет обстоятельства гибели 20-летней порнозвезды в Лас-Вегасе

Москва, 9 января. Американская пор нозвезда Оливия Нова обнаружена мертвой в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на порноагентство LA Direct Models.

В порноагентстве заявили, что «шокированы внезапной смертью» 20-летней актрисы, отметив, что Оливия была «очень милой и нежной девушкой».

«Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером», — заявили в LA Direct Models.

В настоящее время причины смерти Оливии Новы не установлены. Сотрудники полиции проверяют обстоятельства ее смерти.

Оливия Нова начала сниматься в фильмах для взрослых в марте 2017 года. В одном из своих интервью, которое она давала в августе, девушка заявляла, что планирует окончить школу и принять участие в крупном некоммерческом проекте.