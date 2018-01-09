Спортивный арбитражный суд получил апелляцию Мутко, пожизненно отстраненного от ОИ

Лозанна, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко, которому пожизненно запретили посещать Олимпийские Игры.

«CAS получил апелляцию, и процесс начался», — пояснил представитель суда РИА Новости.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил бывшего министра спора России Мутко от посещения Олимпиад, обвинив его в укрывательстве российских спортсменов, употребляющих допинг. В конце декабря Мутко обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде.

Кроме того, было принято решение отстранить Россию от участия в Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Спортсмены могут принять участие в международных соревнованиях только в качестве «атлетов из России» и при этом им будет запрещено выносить с собой российский флаг.