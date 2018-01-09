Военный эксперт рассказал, как США могли готовить атаку беспилотников на базы РФ в Сирии

Поставщиком беспилотных летательных аппаратов, которые обстреляли российские военные базы в Сирии, могли быть только США. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Американские специалисты могли готовить атаку и обучать боевиков на базах подготовки в Ат-Танфе и в Хасаке, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах», — подчеркнул Бондарев.

При этом член Совета Федерации напомнил, что военнослужащие армии США находятся на территории Сирийской арабской республики без санкций ООН. Кроме того, они не раз попадались на оказании военной помощи отступающим террористам.

«США сначала под видом борьбы с «тоталитарным режимом» <…> вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», — сообщил экс-главком ВКС РФ.

Напомним, 6 января российские системы противовоздушной обороны в Сирии зафиксировали 13 беспилотных летальных аппаратов, 10 из которых были направлены к российской военной базе «Хмеймим», и еще три — к Тартусу. Тем не менее, все летательные аппараты удалось перехватить и уничтожить.

«В этих беспилотниках использовались приемники GPS и барометрические датчики. А тот факт, что атака производилась одновременно сразу на две базы с использованием целого роя дронов, говорит о том, что во-первых, эта операция имела четкую координацию, и во-вторых, взаимодействие БПЛА осуществлялось на очень высоком технологическом уровне. Важно также то, что GPS приемники и датчики позволяли группе дронов действовать синхронно», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Атака действительно кажется удивительной, так как авиабаза «Хмеймим» окружена гористой местностью, а расстояние которое преодолела группа беспилотников измеряется десятками километров.

«Это все говорит о том, что до такой атаки джихадисты вряд ли бы додумались. Максимум на что они способны — это прицепить к квадрокоптеру гранату. Но здесь же речь идет о хорошо скоординированной атаке с большого расстояния, с участием множества составляющих. Такую атаку может осуществить только высокотехнологичная страна», — подтвердил Леонков слова Бондарева.

Собеседник ФАН также подчеркивает, что на территории Сирии не раз были замечены представители американских спецслужб, помогающие некоторым бандформированиям во время выполнения Россией самых ответственных военных операций.

«И вот эта атака с высокой долей вероятности указывает на американских специалистов. Они готовили боевиков в двух лагерях. Один находится в районе Ат-Танфа, другой в районе Хасаки. Там до сих пор проводится диверсионная подготовка террористов. Там же, скорее всего, собирались сами дроны», — говорит Леонков.

Примечательно, сразу после атаки представители Пентагона заявили, что компоненты для производства дронов террористы якобы могли взять на открытом рынке. Но чуть позже в Минобороны РФ ответили, что разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал в районе между Тартусом и «Хмеймимом» более четырех часов на высоте 7 км. Происходило это в период атаки на российские базы.