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Власти Сирии пожаловались в ООН на агрессию Израиля
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    Власти Сирии пожаловались в ООН на агрессию Израиля

    18:46  9 Января 2018  /обновлено: 18:46  09 Января 2018
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    Власти Сирии пожаловались в ООН на агрессию Израиля

    Дамаск, 9 января. Обстрелы территории Сирии со стороны Израиля осложняют остановку в регионе, заявили в обращении МИД Сирии и Совбезу и генсекретарю ООН. В Дамаске подчеркнули, что атаки Израиля не помогут ему «защитить своих партнеров» из числа террористических группировок, в том числе ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе организации запрещены в РФ).

    «Опасные агрессивные действия, к которым прибегает Израиль, направлены на подрыв стабильности региона и осложняют положение», — говорится в письме МИД Сирии, распространенном в СМИ.

    Ранее командование правительственной армии САР заявило о трех выпущенных с Голанских высот ракетах, которые атаковали военные объекты в пригороде Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #оон #израиль
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