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МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны
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    МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны

    18:16  9 Января 2018  /обновлено: 18:16  09 Января 2018
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    МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны

    Москва, 9 января. Российские власти резко осудили Латвию, где был принят закон, уравнивающий в статусе всех участников Второй мировой войны, вне зависимости от того, на чьей стороне они сражались. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, действия латвийских депутатов и чиновников прекрасно отражает принятый Ригой курс на переписывание истории и вносят раскол в общество, способствуя разжиганию межнациональной розни. Данный закон также оскорбляет память 150 тыс. советских солдат, которые отдали свои жизни, освобождая Латвию от нацистов.

    «Руководство страны фактически уравняло в статусе участников войны, воевавших на стороне фашистской Германии с воинами антигитлеровской коалиции. Откровенное глумление над итогами войны будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений», — отметила Захарова.

    Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России, Москва в связи с этим призывает международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать оценку этому «вопиющему шагу».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #захарова #вторая мировая война #латвия #закон
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