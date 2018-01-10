Иран, Турция и Россия должны соблюдать свои обязанности гарантов мирного урегулирования в Сирии

Анкара, 10 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара, Тегеран и Москва должны выполнять свои обязательства перед Сирией.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил о начале размещения четвертого наблюдательного пункта в самом крупном районе провинции Идлиб. Турция выполняет взятые на себя обязательства по поддержанию стабильности в регионе и безопасности мирных жителей.

Больная часть провинции все еще находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), так же в провинции действуют немногочисленные отряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1». Именно эти районы находятся под прицелом сирийской армии, которая сейчас штурмует один из главных оплотов «Ан-Нусры» — бывшую авиабазу Абу ад-Духур, которая уже около трех лет находится под контролем террористов. Поддержку с воздуха армейцам оказывают ВКС РФ.

Отмечается, что наступление на позиции исламистов ведется сразу с двух направлений, подразделения САА продвигаются со стороны провинции Алеппо и с северо-востока Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.