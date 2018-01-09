«Зенит» может включить Кришито в сделку по Максимовичу

Санкт-Петербург, 9 января. Петербургский «Зенит» рассматривает возможность включения Доменико Кришито в сделку по приобретению защитника «Наполи» Николы Максимовича.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство сине-бело-голубых не против отпустить Кришито, если это поможет осуществить сделку по покупке Максимовича. Сообщается, что в «Зените» готовы доплатить за 26-летнего футболиста сборной Сербии еще около 2 миллионов евро.

Отношение руководства неаполитанского клуба к возможному обмену пока неизвестно.

Напомним, летом прошлого года «Наполи» приобрел Максимовича у «Торино» за 20 миллионов евро. Защитник так и не стал основным футболистом команды Маурицио Сарри — Максимович принял участие только в двух поединках Серии А в текущем сезоне.